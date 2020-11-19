Министерство цифровой трансформации начало работу над внедрением технологии 5G в Украине. Сейчас на этих частотах работает украинское телевидение.

Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга по результатам заседания правительства, сообщает 24 канал.

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Что известно

В Минцифры надеются за три года обеспечить доступом к скоростному интернету 95 процентов украинцев. План предусматривает освобождение полос радиочастот, которые сейчас использует телевидение, для внедрения радиотехнологии LTE в диапазонах 790 – 862 МГц, 694 – 790 МГц.

Одинаково качественным доступом хотят обеспечить как города, так и небольшие села, чтобы по всей территории люди имели скоростной доступ к сети.

Сегодня на заседании правительства было принято много решений, которые приближают нас к целям покрыть всю территории страны качественным мобильным и фиксированным интернетом. На прошлой неделе мы приняли План развития 5G. А уже сегодня сделали первые шаги выполнения этого плана. Утвердили План высвобождения частот для распространения 5G,

– рассказывает Михаил Федоров.

Напомним, что правительство утвердило План развития 5G в Украине. В октябре следующего года объявят тендер на частоты для развития 5G. Начало развертывания сети 5G ожидается с 2022 года в крупнейших населенных пунктах.

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