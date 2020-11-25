Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков считает, что некоторые видеоигры могут наносить вред национальным интересам Украины. Поэтому он считает, что стоит обсудить вопрос об их запрете.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Речь идет об играх, восхваляющих агрессивную политику в отношении Украины.

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В качестве примера Борняков приводит игру Call of Duty. События в игре происходят в вымышленном городе Верданск. Однако многие геймеры уже распознали в локациях Донецк.

Поэтому чиновник предполагает, что в будущем могут появляться и другие игры, которые будут искажать события в Украине. А это может нанести репутационный ущерб нашей стране.

"Фильмы и сериалы, которые противоречат национальным интересам, давно не показывают в наших кинотеатрах, их не транслируют украинские телеканалы. Ведь они отслеживаются и запрещаются Минкультом. Но об индустрии, которая на сегодня уже насчитывает около 2,7 миллиарда игроков, почему-то забыли", – объясняет свою идею заместитель министра.

При этом он добавил, что сам является ярым фанатом компьютерных игр. Но при этом считает, что "видеоигры, которые пропагандируют ликвидацию независимости Украины" должны быть запрещены в нашей стране.