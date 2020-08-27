Министерство цифровой трансформации представило новый портал – гид по государственным услугам. Его основное назначение – предоставлять в одном месте информацию об основных административных услугах для украинцев.

Презентацию онлайн-сервиса Министерство цифровой трансформации провело в "Укринформе".

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Гид разместили на портале "Дия". Для удобства сайт поделили на 17 категорий и 26 жизненных событий и ситуаций. На онлайн-сервисе есть информация о примерно тысяче государственных услуг – о месте, способе, сроке, стоимости, результатах получения услуг, а также необходимых документах и способе обжалования их результатов.

Среди самых популярных:

социальная защита,

гражданство и миграция,

деятельность бизнеса и общественных формирований,

транспорт,

сфера интеллектуальной деятельности,

финансы и налоги.

Портал разработало Министерство цифровой трансформации и еще 39 органов государственной власти. Потратили на это 1,5 миллиона гривен зарубежных инвестиций. Все деньги направили на техническую часть разработки гида.

Создание гида по государственным услугам не предусмотрено для Минфина ни в одном нормативном акте. Это необычно, потому что государственный орган делает что-то по своей инициативе. Есть лишь обязанность создать реестр административных услуг. Он создается в Украине с 2008 года,

- отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Там отмечают, если человек не нашел свою услугу, потому что она какая-то специфическая и не популярная, то в ведомстве просят сообщить об этом.

Проект реализован благодаря поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и при содействии проекта SURGe, которая финансируется правительством Канады.

Обратите внимание. Гид доступен в двух форматах открытых данных: Excel и Json.