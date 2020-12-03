Китайский производитель электрокаров компания SAIC-GM-Wuling Hongguang сообщила о рекордном объеме продаж электромобилей MINI EV, которых в ноябре было продано более 30 тысяч штук. Электромобиль Hongguang MINI EV – это маленький двухместный электрокар для ежедневных поездок на работу и в магазин, но именно это и необходимо подавляющему большинству городских жителей.

Электромобиль MINI EV выпускается в трех версиях, которые отличаются емкостью батареи и дальностью пробега, сообщает CnTechPost.

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Популярность модели

По сообщению производителя, в ноябре более 96% покупателей MINI EV были обычными рядовыми гражданами. Поэтому в день китайцы покупали более 1100 электромобилей этой марки. В отдельные дни ноября был установлен рекорд продаж – более 2000 электромобилей в сутки. Всего в ноябре продано 33 094 электромобиля MINI EV, что стало абсолютным рекордом продаж среди китайских производителей автомобилей на новой энергии.

Добавим, что в сентябре компания продала 14 495 машин и 20 631 единицу в октябре. В то же время в Китае растет спрос на более дорогие электромобили Tesla, выпуск которых компания Илона Маска также наращивает. В октябре шанхайский завод Tesla установил новый рекорд, выпустив за месяц 22 929 электромобилей Model 3. Но это уже другая история.

Характеристики MINI EV

Младшая и средняя модель вооружены тяговым аккумулятором емкостью 9,3 кВт*ч, а старшая – на 13,9 кВт*час. В первом случае электромобиль проезжает на полном заряде до 120 км, а во втором – до 170 км.



Интерьер салона MINI EV

Все три модели имеют одинаковый электродвигатель мощностью 20 кВт с максимальным крутящим моментом 85 Нм. Быструю зарядку аккумуляторы моделей MINI EV не поддерживают и могут заряжаться только от бытовой сети 220 В, так что на зарядку каждый раз уходит от 6,5 до 9 часов.

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Цена

Стоимость начальной модели составляет 28 800 юаней (4400 долларов), средней – 32 800 юаней (5000 долларов), а старшей – 38 800 юаней (5900 долларов).