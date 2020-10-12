Похоже, пандемия коронавируса кардинально изменит подход к офисной работе. Многие компании в условиях жесткого карантина перевели рабочих на удаленную работу и уже отметили, что на качество их работы это не повлияло.

К такому выводу пришли в корпорации Microsoft, и решили дать возможность работникам работать из дома даже после полноценного открытия офисов, когда пандемию преодолеют. Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на внутренний документ.

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В этом документе новое рабочее место называют "гибридным", ведь возможен вариант работы как в офисе, так и дистанционно.

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Microsoft уже разрешила работникам работать дома 50% времени, а остальные приходить в офис, или же полностью перейти на удаленную работу.

При этом, сотрудники, которые выберут второй вариант, уже не будут иметь рабочего места в офисе, однако при необходимости они могут прийти на работу и поработать за свободным рабочим местом.

При этом Microsoft компенсирует работнику затраты на обустройство домашнего офиса.

Правда, есть несколько направлений, работники которых должны работать из офиса. Это сотрудники аппаратных лабораторий, центров обработки данных и очного обучения.

Решение Twitter

Похожая инициатива была в Twitter. Еще в мае там заявили, что их работники могут оставаться дома как можно дольше, независимо от того, когда закончится пандемия.

Как пояснили в компании, их сотрудники работают уже несколько месяцев, поэтому доказали что работа вне офиса тоже может быть эффективной.