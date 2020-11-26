Глобальный рынок смартфонов понес серьезный ущерб во время пандемии. Последние данные аналитиков показывают, что ситуация начала исправляться.

В третьем квартале 2020 года было отгружено примерно 353,6 миллиона аппаратов. Падение по отношению к тому же периоду 2019-го оказалось на уровне 1,3 %. Об этом сообщает известная аналитическая компания International Data Corporation (IDC).

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Что известно

В текущем квартале, считают специалисты IDC, глобальные поставки смартфонов увеличатся на 2,4 процента в годовом исчислении. Этому будут способствовать быстрое восстановление работы каналов поставок, а также стремительное развитие сегмента устройств с поддержкой 5G.

Продажи смартфонов растут / Фото IDC

Аналитики также прогнозируют, что в 2020 году на 5G-аппараты придется почти 10 процентов в общем объеме поставок смартфонов. При этом их средняя стоимость составит 611 долларов, уменьшившись на четверть по сравнению с 2019 годом.

В 2024 году, считает IDC, доля смартфонов с поддержкой 5G в общем объеме поставок достигнет 29 процентов. К тому времени средняя цена таких аппаратов уменьшится до 453 долларов.