Российские космонавты сообщили Центру управления полетами, что им наконец удалось найти точное место утечки воздуха в переходном отсеке модуля "Звезда" Международной космической станции. Обнаружить утечку помог обычный пакетик чая, хотя до этого экипаж МКС безуспешно применял различные спецсредства.

Как обнаружили утечку воздуха

Космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что пакетик чая поместили в модуле перед закрытием переходной камеры, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ. Место утечки удалось обнаружить благодаря движению пакетика, который в условиях невесомости сместился в сторону течения воздуха за борт станции. Движения объекта зафиксировали камеры.

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Как будут ремонтировать место утечки

Российский ЦУП посоветовал космонавтам заклеить скотчем место разгерметизации, когда у них появится свободное время, а также прислать фото и видео возможного места утечки.

Как искали утечку воздуха на МКС

Утечку сначала искали с помощью американского ультразвукового детектора.

1 октября проверили герметичность полости между стыковочными агрегатами промежуточной камеры и "Прогресса МС-14". Затем камеру освободили от всех грузов.

Утром 2 октября промежуточную камеру изолировали и разместили в ней две камеры GoPro. Одна фиксировала показания давления на мановакуумметры, вторая следила за движением индикаторов в виде полосок из конфетти и пластика.

3 октября экипаж попросили проверить промежуточную камеру пластиковыми пакетами и пленками. Определенную зону – клапан или гермоплату – нужно было обернуть пакетом, а по краям замотать скотчем. В случае утечки в данном месте пакет должен был схлопнуться.

Затем у специалистов возникло подозрение, что из-за длительного срока эксплуатации в стыковочном агрегате потекли резиновые уплотнители. Его обклеили по периметру скотчем.

5 октября в работе задействовали стетоскоп. Но работы пришлось приостановить, поскольку насос системы обеспечения теплового режима создавал шум, а выключать его не рекомендуется.

6 октября космонавт Иванишин с помощью индикатора потока и инфракрасной камеры исследовал две возможные зоны утечки воздуха. Затем к работам привлекли измерители потока воздуха и американский механический индикатор утечки FLI. Поиски ни к чему не привели.

Проблемы на МКС

Давление на МКС начало опускаться еще в конце августа. Сначала источник утечки воздуха искали в американском сегменте станции. Но он оказался в российском модуле "Звезда".

Утечку не удается устранить с 9 октября. Сначала его пытались закрыть с помощью пластилина американского производства. Но давление в модуле продолжает падать.

Вдобавок ко всему, в российском сегменте МКС сломалась система получения кислорода. Вышел из строя блок "Электрон-ВМ", который работал на станции с 2005 года.