На борту Международной космической станции возобновлено надлежащую работу системы генерации кислорода "Электрон-ВМ" в российском сегменте, которая вышла из строя больше месяца назад.

Оборудование находится в модуле "Звезда" и производит от 25 до 160 литров кислорода в час путем электролиза воды с щелочным электролитом, сообщает 24 канал.

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Ремонт системы получения кислорода

Еще в октябре стало известно, что в работе системы произошел сбой. В частности, возникли проблемы с давлением. Данная система работает на МКС с 2005 года и в апреле 2010 года "Электрон-ВМ" уже выходила из строя. Тогда экипажу МКС потребовалось несколько дней, чтобы возобновить систему. На этот раз для устранения неисправностей экипажу орбитальной станции пришлось разобрать установку. И вот теперь Роскосмос сообщил, что неполадки устранены.



Система получения кислорода "Электрон-ВМ"

Стоит отметить, что кроме российской системы "Электрон-ВМ" на МКС функционирует аналогичная американская установка, именно она обеспечивала экипаж кислородом во время ремонта российского оборудования. Кроме того, на орбите находятся запасы кислорода в специальных баках.