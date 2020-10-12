Питание астронавтов состоит из специализированной пищи, хранящейся в тюбиках и пластиковых мешочках. Возможно, скоро удастся разнообразить рацион, ведь на Международной космической станции появились первые высокотехнологичные холодильники, разработанные специально для работы за пределами Земли.

Уникальное устройство разработала компания BioServe Space Technologies из Университета Колорадо в Боулдере. У него сложное название, но чаще всего его называют просто холодильником. По размерам он сопоставим с обычной микроволновой печью, рассказывает Engadget.

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Особенности создания холодильника для МКС

На самом деле создать такой прибор для МКС было настоящим вызовом, ведь в нем не может быть вращающихся частей и он не должен нагреваться, как это происходит у обычных холодильников. Как объясняют ученые, если произойдет утечка теплого воздуха, то в условиях микрогравитации это может привести к опасным последствиям.

Специально упакованная еда для астронавтов / Фото Wikipedia

Поэтому холодильник получил специальную систему: она постоянно отводит тепло, поддерживая температуру устройства в нормальном состоянии. Как стало известно, на борту МКС уже находятся шесть таких холодильников, они используются, чтобы охлаждать термочувствительные материалы для испытаний. Скоро космонавты получат еще два устройства, и их планируют задействовать для хранения скоропортящихся продуктов, доставленных с Земли и выращенных в гидропонном саду станции.