На Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха. Сейчас предполагается, что она произошла на американском сегменте станции.

Как сообщает NASA, на пятницу запланирован переход экипажа в модуль "Звизка", чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента.

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Зачем изолируют экипаж

Утечку воздуха необходимо обнаружить и устранить. Для этого весь экипаж 63-й экспедиции на МКС изолируют в российском модуле "Звезда". Люки между сегментами необходимо закрыть, затем обнаружить изменения давления в одном из блоков, а впоследствии выявить причины утечки и устранить ее.

На карте МКС видно куда изолируют экипаж

Это не первый раз на МКС фиксируется утечка воздуха. В прошлый раз похожую ситуацию на станции зафиксировали также в августе 2018 года. Она произошла из-за микротрещины диаметром 1,5 миллиметра в космическом корабле "Союз МС-09". Отверстие тогда заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. При этом причина образования дыры в космическом корабле неизвестна, поскольку россияне засекретили результаты расследования.