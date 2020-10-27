Недавно Crash Bandicoot 4: it's About Time, дебютировавшая в начале месяца, произвела большое впечатление на критиков и обычных игроков. Однако мобильные геймеры все еще с нетерпением ждут специально созданную для смартфонов On The Run!, которая уже скоро выйдет на устройствах под управлением iOS и Android.

В цифровом магазине приложений для смартфонов и планшетов Apple уже появилась дата релиза ожидаемого Crash Bandicoot: On The Run!, сообщает TheGamer.

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Когда состоится релиз Crash Bandicoot: On The Run!

Утверждается, что релиз состоится уже 25 марта 2021 года. Правда, стоит отметить, что Activision пока не объявляла сроков премьеры официально, а потому к этим данным следует относиться со здоровой долей скепсиса: это может быть заглушкой. Вместе с тем информация выглядит слишком конкретной, но все может измениться.

Также стоит отметить, что указанная информация актуальна только для iOS. Дата релиза на Android все еще остается неизвестной. Часто случается так, что на устройствах Apple игры выходят гораздо раньше, чем на других смартфонах.

Трейлер Crash Bandicoot: On the Run!, видео:

Мобильная Crash Bandicoot: On the Run! это необычный раннер-платформер, в котором наряду с локациями, которые генерируются процедурно будут представлены полноценные, созданные вручную уровни, а также ряд уникальных боссов, кооперативный режим, целый ансамбль знаковых персонажей и богатый арсенал возможностей для кастомизации героев.