Crash Bandicoot: On The Run! получил дату релиза / thegamer

Недавно Crash Bandicoot 4: it's About Time, дебютировавшая в начале месяца, произвела большое впечатление на критиков и обычных игроков. Однако мобильные геймеры все еще с нетерпением ждут специально созданную для смартфонов On The Run!, которая уже скоро выйдет на устройствах под управлением iOS и Android.