Украинские мобильные операторы проводят подготовку к запуску сетей 4G в диапазоне 900 МГц, который состоится уже через несколько дней. С этой целью операторы должны провести определенные технических мероприятий, которые могут временно сказаться на качестве связи, что почувствуют украинцы.

Все из рефарминга радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц, который начали операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, сообщает Минцифры.

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Благодаря использованию "низких" радиочастот мобильные операторы смогут вводить связь 4G по всей стране. В частности это касается населенных пунктов, где количество населения от 2000 человек, в сельской местности и на дорогах, что в итоге положительно повлияет на связь.

Как будут проходить работы

Летом этого года украинские операторы планируют осуществить обмен радиочастотами в 8 западных областях Украины. Первой станет Закарпатская область – дальше рефарминг постепенно распространится на восток и до конца 2020 года все работы должны быть полностью завершены.

Почему могут возникнуть проблемы со связью

Для настройки базовых станций с GSM900 на LTE900 мобильные операторы вынуждены кратковременно отключать оборудования. Чтобы минимизировать возможное снижение качества связи, работы будут проводиться ночью, когда нагрузка на сети связи мобильных операторов ниже.

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Преимущества 4G

Благодаря современной LTE-технологии абоненты получат возможность пользоваться мобильным интернетом на еще более высокой скорости. Кроме того интернет-соединение в новых сетях более стабильное и качественное чем в предыдущих, а после рефарминга и внедрение "низких" частот оно распространится на всю территорию Украины.

Согласно условиям новых лицензий на использование диапазона 900 МГц, мобильные операторы обязаны в течение двух лет охватить 4G покрытием 90% населения страны, в частности населенные пункты с населением от 2000 человек, сельскую местность и транспортную инфраструктуру.