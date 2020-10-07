Мобильная версия Google Chrome наконец получила функцию, которую уже так давно ценят пользователи веб-версии. Речь идет о функции автоматического заполнения паролей, что упрощает авторизацию на разных сайтах.

Новая функция на мобильной версии Google Chrome защищает от возможного "угона" аккаунта при использовании этой опции на смартфонах, передает Pocketnow.com.

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Новый инструмент уже доступен для смартфонов на базе Android и iOS.

Как работает

В обновленной версии Chrome на iOS уже появилась дополнительная верификация с помощью Touch ID или Face ID. Каждый раз, когда пользователь выбирает функцию автозаполнения при авторизации на сайте, Chrome попросит его подтвердить вход с помощью сканирования пальца или лица.

Также в мобильной версии Chrome на iOS и Android появилась возможность хранения паролей и логинов в зашифрованном виде. При этом в компании отмечают, что это конфиденциальная информация и она недоступна самой компании или ее сотрудников.

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Ведь для шифрования используют пароль, который доступен только пользователю.