Работы по подготовке к запуску многофункционального лабораторного модуля "Наука" будут завершены в первом квартале 2021 года. Этот блок призван обеспечить дальнейшее развитие российского сегмента Международной космической станции.

Модуль "Наука" сооружают в целом уже 20 лет. Его вывод в космос многократно переносился, сообщает 24 канал. Лабораторный модуль построен на основе дублерного модуля "Заря" – ФГБ-2.

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Инсайдеры отмечают, что для запуска модуля к МКС определены два стартовых окна. Предварительно запуск планируется в апреле, но в роли еще одного удобного окна рассматривается июль. Поэтому, если запланированный на апрель запуск по каким-либо причинам не состоится, модуль планируют вывести на орбиту в середине лета.

Что известно о модуле "Наука"

В конструкции модуля предусмотрены унифицированные рабочие места – устройства для установки и подключения различного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему модуль может быть адаптирован под многие задачи. Высокая степень автоматизации блока позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос. В состав модуля войдет европейский роботизированный манипулятор ERA длиной 11,3 метра.



Модуль "Наука" построен на базе дублирующего модуля "Заря" – ФГБ-2