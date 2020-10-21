Генеральний директор Azure Global Industry Sovereign Solutions компанії Microsoft представив модульний дата-центр для платформи хмарних обчислень Azure. У ньому буде використовуватися система зв'язку Starlink від SpaceX.

Microsoft заключила партнерство со SpaceX, которое позволит на глобальном уровне обеспечить надежную связь между наземными распределенными ресурсами, например, мобильным ЦОД и облаком Azure, благодаря доступу к глобальной спутниковой системе Starlink.

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Подробнее о новых ЦОД от Microsoft

Microsoft разработала модульный центр обработки данных Azure (MDC – Azure Modular Datacenter) для клиентов, которые используют в своей работе облачные вычисления в гибридных или сложных средах, но территориально размещены в отдаленных районах США или мира. Для организации связи в MDC используются системы спутниковой связи – Starlink (еще тестируется), SES, KSAT, ViaSat и US EIectrodynamics.

Цель создания MDC – дать возможность клиентам перенести свои задачи в Azure, при этом они могут продолжать выполнять часть из них локально через подключение к их собственным ЦОД. Это своеобразный расширитель для частного облака компании с выходом к облачной платформе Azure.

Microsoft объяснила, что MDC является автономным модулем. Его можно развернуть в полевых условиях, необходимо лишь внешнее электропитание. Мобильный ЦОД может работать в широком диапазоне климатических условий.

MDC можно перевозить на транспортной платформе

Инфраструктура MDC может обеспечить расширение текущих возможностей вычислений и системы хранения клиентов. Также его можно использовать в качестве резерва для поддержания восстановления критически важных элементов IT-инфраструктуры компании.

В MDC установлены несколько внешних сетевых модулей, которые постоянно оценивают производительность сети. Кроме медных и оптических соединений там по умолчанию уже есть спутниковое соединение для отказоустойчивости связи. При необходимости MDC может использовать только спутниковую связь в качестве основного соединения там, где нет другой сети.

Microsoft пояснила, что первые модули MDC уже используются военными и частными компаниями.

Компания планирует расширение своей глобальной облачной сети, в том числе для организации доступа к Azure с любого места в мире, с использованием Starlink.

Интересно SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников системы Starlink и установила новые рекорды