Злоумышленники используют новую мошенническую схему. Они выманивают деньги в украинцев под видом оказания государственных компенсационных выплат.

Только за декабрь к правоохранителям обратились около 100 пострадавших, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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При чем тут Зеленский

Мошенники публикуют видео, где украинский президент Владимир Зеленский сообщает о выплате материальной помощи предпринимателям – 8 тысяч гривен.

Под видео злоумышленники добавляют ссылку на ресурс, где якобы нужно зарегистрироваться для получения денег. При этом, они сообщают, что материальную помощь может получить каждый.

Справка. Украинцы действительно смогут получить от государства по 8 тысяч гривен. Но сделать это сможет только определенная категория предпринимателей. Подробнее – по ссылке.

Как выманивают деньги

После того, как пользователь переходит на другой сайт по ссылке, его просят предоставить персональные данные и номер банковской карты – якобы для зачисления денег.

Впоследствии аферисты сообщают, что нужно оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и тому подобное. Для этого обычно используют чат-бот.

Граждане, которые выполняют такие просьбы, не только переводят деньги за вымышленные услуги, но и предоставляют свои персональные данные в распоряжение злоумышленников.

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