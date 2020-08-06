Злоумышленники начали активно использовать новый метод получения важной информации через Telegram путем подлога профиля "Избранное" (Saved Messages). В мессенджере Telegram это практически диалог с самим собой, вроде Мессенджера от Facebook.

Как это работает

Эксплуататоры новой схемы создают новый аккаунт под названием Saved Messages, ставят на аватар иконку закладки, что напоминает оригинальную, а потом пишут жертве любое сообщение и сразу же удаляют его, рассказывает 24 канал.

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Таким образом поддельный профиль попадает в начало списка контактов. Далее пользователь, который ничего не подозревает, считая, что это частный диалог, сохранит в него какую-то важную или не очень информацию.

Вкладку "Избранное" используют для переноса фото, заметок и файлов

Что говорят в Telegram

В последнее время о таком способе стали чаще говорить в профильных чатах – его берут на вооружение не только шутники, но и мошенники. Сейчас Telegram никак не реагирует на ситуацию с фиктивными аккаунтами Saved Messages.

Для чего вкладка "Избранное" в Telegram

Функция "Избранное" в Telegram позволяет сохранять сообщения из любого чата в личную папку. Также фишка подходит для переноса файлов между устройствами, формирования различных списков, хранения ссылок, контактов и сообщений из чатов и другой информации.