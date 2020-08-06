Несколько крупных YouTube-каналов пострадали от хакерской атаки. Злоумышленники проводят из украденных аккаунтов мошеннические прямые эфиры, где якобы раздают биткоины (на самом деле нет).

Среди пострадавших оказался канал Front Page Tech известного инсайдера Джона Просера, который написал у себя в твиттере, что название канала было изменено на NASA [News], а вся библиотека видео была удалена.

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Стрим сломанного канала с помощью ботов набрал 100 000 просмотров и попал в тренды YouTube.

Как удалось взломать аккаунт

Джон подтвердил, что хакеры обошли двухфакторную верификацию канала, возможно, с помощью подмены SIM-карты. На самом стриме хакеры заработали на 4 000 долларов в биткоинах. На момент написания публикации канал Front Page Tech был удален. Пока неясно, удалили ли канал злоумышленники, или его заблокировала администрация YouTube.

Channel hacked. 2FA bypassed.



Live-streaming a Bitcoin scam to 40,000 live viewers.



Hackers have made $4,000 in Bitcoin so far. @TeamYouTube tells me I need to fill out a form and wait “a few weeks”.



If any ACTUAL YouTube reps see this, please get in contact with me. pic.twitter.com/s276Wp1LAt — Jon Prosser (@jon_prosser) August 6, 2020

Реакция YouTube

Служба поддержки YouTube связалась с Просером, попросила заполнить форму и подождать несколько недель. Пока Front Page Tech так и не восстановлен.

Кроме Просера хакеры взломали еще несколько крупных каналов на YouTube и изменили их названия, чтобы вызвать доверие у пользователей. Стоит отметить, что это постоянная проблема YouTube, которую сервис так и не решил, поскольку каналы регулярно страдают от взломов.



Мошенники обещают удвоить биткоины, которые им отправляют доверчивые пользователи

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Ранее подобная хакерская атака была совершена на Twitter. Мошенники взломали аккаунты Илона Маска, Барака Обамы, Билла Гейтса и других – в них предлагалось отправить 1 000 долларов на адрес Bitcoin-кошелька, за это автор сообщения обещал выслать удвоенную сумму назад.

В конце июля стало известно, что соучредитель компании Apple Стив Возняк и еще несколько известных личностей подали на YouTube в суд – причиной для этого стало размещение мошеннических материалов с раздачей биткоинов от их имени, которое допустил сервис.