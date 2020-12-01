Дефицит PlayStation 5 обернулся еще одной неприятной стороной для желающих купить игровую консоль. Мошенники выкладывают на Ebay объявления о продаже фотографий PS5, а невнимательные клиенты покупают их, думая, что платят именно за устройство.

На Ebay разрешено продавать фотографии и постеры, поэтому формально никакого нарушения здесь нет. Но торговая площадка все равно банит таких продавцов, ведь очевидно, что они пытаются ввести пользователей в заблуждение. Так, администрация Ebay предупредила пользователей площадки и призвала внимательно читать описание товара.

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Что известно

Распечатанная картинка не может стоить 10 тысяч долларов — а именно такую цену устанавливают некоторые продавцы. Также мошенники выставляют лоты на аукцион, начиная с одного доллара. После нескольких ставок цена моментально взлетает до сотен долларов.

Объявления о продаже фотографий PlayStation 5 / Скриншот с сайта Ebay

И хотя как в названиях, так и описаниях товара указано, что продается фотография консоли, бдительность жертвы притупляется высокой ценой. Человек не ожидает, что кто-то будет продавать изображение консоли в несколько раз выше, чем стоит само устройство.

На Ebay также были замечены объявления о продаже лотерейных билетов, покупатели которых получают только шанс выиграть PlayStation 5. А также о продаже возможности сфотографироваться с PS5.

Модераторы все подобные объявления удаляют, а продавцов блокируют.