Сотрудники киберполиции при сотрудничестве с международными специалистами в сфере цифровых валют, обнаружили трех хакеров, причастных к незаконным операциям с деньгами. Троих мужчин подозревают в причастности к отмыванию 42 миллионов долларов.

В МВД отметили, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничать с биржей цифровых валют "Binance". Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

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Общими силами в июне удалось разоблачить преступную группировку, члены которой оказывали услуги по легализации и обналичиванию денег, добытых преступным путем. В течение двух лет злоумышленники осуществили финансовые операции на 42 миллиона долларов (более 1,1 миллиарда гривен).

За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

В киберполиции отметили, что продолжат сотрудничество с международными научно-исследовательскими группами по вопросам безопасности для эффективного противодействия преступлениям и угрозам, связанным с оборотом криптовалют.