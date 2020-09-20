Китайская компания Xiaomi выпустила новый девайс, который особенно актуален осенью. Это мощный электрический обогреватель под названием Mijia Baseboard Electric Heater 1S.

Этот девайс отличается высокой мощностью для быстрого нагрева воздуха в помещении, а также возможностью управления со смартфона или с помощью голосовых команд, передает Gizmochina.com.

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Характеристики

Новинка имеет три режима мощности (900, 1300 и 2200 Вт). Устройство может автоматически поддерживать в помещении заданную температуру.

Устройство оснащено системой конвекционного обогрева на основе 127 ребер с двойными нагревательными элементами.

На максимальной мощности Mijia Baseboard Electric Heater 1s может обогреть комнату средних размеров за 20-30 минут. Также устройство оснащено сенсорным дисплеем.

Интересно, что девайс получил защиту от влаги по стандарту IPX4, то есть его можно использовать для сушки одежды.

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Цена

Mijia Baseboard Electric Heater 1S уже поступил в продажу в Китае по цене 103 доллара (2 800 гривен).