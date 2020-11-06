Moto G9 Power: недорогой смартфон с рекордным аккумулятором
С Moto G9 Power Motorola снова запускает версию своих смартфонов среднего класса, предназначенную для максимального времени автономной работы. В Moto G9 Power установлена емкостная батарея – большая, чем когда-либо прежде в ассортименте.
Немецкий инсайдер Роланд Квандт раскрыл характеристики нового бюджетного смартфона от Motorola - Moto G9 Power.
Интересно Кто мощнее Galaxy Note 20 Ultra или iPhone 12 Pro Max: тестирование на производительность
Что известно
Как рассказывает инсайдер смартфон получит пластиковый корпус. Фронтальная камера расположится в левом углу в отверстии IPS-дисплея на 6.78 дюймов.
Самым интересным здесь является аккумулятор. Он ожидается на 6000 мАч и будет поддерживать быструю зарядку на 20 Вт.
Внутри чип Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Накопитель можно расширить картой памяти microSD.
Основная камера будет тройной. Основной датчик на 64 Мп. Также предусмотрен слот под две Nano SIM, разъем для наушников, порт USB-C, NFC, Bluetooth 5.0. Работать все все на ОС Android 10.
Рендеры нового устройства от Motorola
Цена и дата выпуска
Презентация устройства состоится в ближайшее время. Цена ожидается около 250 евро – почти 8400 гривен.
Поделиться новостью