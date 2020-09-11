Компания Motorola работает над созданием нового смартфона. Вероятно, это будет самое дешевое устройство компании с поддержкой 5G. Интересно, что кодовое название новинки – Motorola Kiev.

Как передает Techniknews.net, смартфон Motorola Kiev получил каталожные номера XT2113-2 и XT2113-3.

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Также этот смартфон должен стать одним из первых на рынке, который будет работать не базе чипа SoC Snapdragon 690.

Цена Motorola Kiev пока не названа / Фото techniknews.net

Что еще известно

Будущая новинка будет работать в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Также здесь предусмотрен модуль NFC.

Экран будет иметь разрешение Full HD и кадровую частоту 60 Гц, при этом это будет панель OLED. Основная камера будет состоять из 3 модулей: 48, 8 и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Информации об анонсе, старте продаж или приблизительной стоимости пока нет.