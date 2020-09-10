Бренд Motorola презентовал обновленную версию смартфона-лягушки с гибким экраном Motorola Razr 5G. Как говорит производитель, по сравнению с предшественником, улучшили надежность конструкции и видимые складки в месте сгиба экрана.

В общем, Motorola Razr 5G сохранил форм-фактор и дизайн предшественника с вырезом. К теме Samsung Galaxy Z Fold 2: Цена гибкого смартфона в Украине Что еще интересного Также новинка стала более производительной и получила поддержку 5G. Диагональ главного дисплея – 6,2 дюйма с разрешением 2142х876 пикселей (21: 9). Внешний дисплей имеет диагональ 2,7 дюйма и разрешение 800х600 пикселей. Новинка работает на базе процессора SoC Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памятью. Камеры. Основная камера – двойная: основной модуль имеет разрешение 48 Мп.

дополнительный – TOF 3D для оценки глубины сцены.

разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. Емкость аккумулятора – 2800 мАч. Смартфон работает на базе операционной системы Android 10. Новинка оснащена модулем NFC. Интересно Эксперты назвали самый популярный смартфон 2020 года Цена Рекомендуемая стоимость Motorola Razr 5G – 1399 долларов (37 800 гривен).