Мозговые имплантаты испытали на людях. Пациенты с параличом смогли поработать на компьютере, в том числе набирать текст и листать страницы сайтов.

Проект австралийских ученых из Университета Мельбурна по вживлению имплантатов в мозг дошел до стадии клинических испытаний на людях и показал впечатляющие результаты, пишет newatlas.

Интересно Глубокое обучение способно на все, – отец искусственного интеллекта Джеффри Хинтон

Что известно

В рамках эксперимента люди с нарушениями функций двигательного аппарата смогли работать на компьютере вплоть до мысленного набора текста со скоростью до 20 символов в минуту. Разработка собирается получить одобрение для широкого использования через пять лет.

Проект Stentrode финансируется Агентством передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA. Целью является управление экзоскелетами только умственными усилиями. Также ученые решают задачу неинвазивного метода установки имплантатов то есть без хирургического вскрытия черепа пациента.

Демонстрация работы имплантата: видео

Австралийский имплантат Stentrode – это модернизированный коронарный зонд-стент для очистки кровеносных сосудов. В 2016 году он был испытан на овцах. За последний год такие имплантаты установлены двум пациентам в Австралии и готовится третья имплантация. Установка производится через разрез в артерии на шее пациента. Зонд имеет размеры спички и устанавливается в зону коры головного мозга по артерии, что легко переносится пациентом.

Актуально Япония внедряет искусственный интеллект в службы доставки: это сделает их более эффективными

Данные из имплантата передаются через датчик, закрепленный на груди. Сам датчик подключается к компьютеру. Пациент мысленно управляет конечностями, а система транслирует это в понятные программам команды. Как утверждают исследователи, это как научиться ездить на велосипеде – умение остается с вами навсегда.

Эксперименты показали, что пациент с имплантированным зондом может управлять компьютером и программами: создавать поисковые запросы, увеличивать изображения, управлять курсором и другими операциями. И все это лишь силой мысли. Как сообщают разработчики, результат превзошел ожидания.