Mozilla тоже увольняет четверть сотрудников: что случилось
Компания Mozilla, занимающаяся производством одноименного браузера, решила уволить около 250 своих сотрудников. Всего в компании работают примерно тысяча человек.
Как передает Engadget, людей уволили в рамках “корпоративной реструктуризации”.
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Причина
Здесь все очевидно – проблема у компании возникла из-за пандемии коронавируса. Как говорят в компании, ситуация существенно повлияла на их доходы.
Поэтому Mozilla вынуждена отказаться от своих первоначальных планов по выпуску новых продуктов в 2020 году.
А что с работниками?
Сотрудники, потерявшие работу, получают выходное пособие и страхование COBRA как минимум до 31 декабря 2020 года. У них также будет доступ к бонусам компании. Кроме того, Mozilla обещает помочь этим людям найти новую работу.
Это уже вторая волна сокращений в Mozilla. В январе компания уже уволила 70 сотрудников. Тогда причиной стал низкий доход продуктов Firefox.
Ранее мы писали о том, что Uber и Booking тоже уволили четверть персонала. Причина все та же – убытки из-за пандемии.