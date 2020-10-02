Компания Mozilla представила новую тестовую сборку мобильного браузера Firefox для Android-устройств, в котором вновь появилась полноценная поддержка расширений из каталога десктопной версии. По словам разработчиков, в ближайшие недели аналогичная функциональность появится и в стабильной ревизии приложения.

Mozilla Firefox версии 79, которая вышла в начале сентября, получила ряд нововведений, включая оптимизированный движок. К сожалению, компания убрала из программы поддержку расширений, чем вызвала волну возмущения среди пользователей. За несколько дней рейтинг браузера в магазине Google Play значительно снизился, сообщает 24 канал.

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Где доступно обновление

Протестировав работу популярной функции, создатели Firefox добавили поддержку расширений, доступных на сайте addons.mozilla.org в "ночную" сборку приложения.



Обновление доступно в версии Firefox Nightly

В компании отметили, что сначала хотят, чтобы опытные пользователи и разработчики могли протестировать совместимость расширений, предупредив, что непроверенные аддоны способны негативно повлиять на стабильность работы браузера.