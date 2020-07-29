Больше года разработчики Mozilla не выпускали глобальных обновлений для мобильного браузера Firefox, который получил кодовое имя Fenix. Периодически компания публиковала бета-версии, добавляя различные функции и, наконец, представила стабильную сборку браузера – впрочем, релиз не оправдал ожиданий многих пользователей.

Вопреки ожиданиям поклонников приложения, финальная Android-сборка Firefox под номером 79 не получила глобальной поддержки расширений по аналогии с десктопной версией, сообщает androidpolice.

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Возможности браузера

Что касается основных изменений новой версии – приложение получило обновленный интерфейс, производительный движок GeckoView, а также возможность тонкой настройки конфиденциальности. Кроме того, в Firefox 79 была интегрирована темная цветовая схема и работа с группами вкладок.

На официальной страничке Mozilla указано, что в ближайшее время ассортимент расширений для мобильной версии Firefox будет существенно расширен, но компания не называет даже приблизительных сроков их доступности.

Особенности мобильного браузера Firefox

Сейчас пользователи могут установить только девять аддонов: uBlock Origin, Dark Reader, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition и Privacy Possum.

Разработчики "врезали" возможности мобильного Firefox

Обновленная версия мобильного браузера уже доступна в Google Play в некоторых регионах. Файлы установки программы также можно скачать на нашем форуме.