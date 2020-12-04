Популярная соцсеть Instagram наконец начала распространять в Украине возможность добавлять и проигрывать музыку в Stories. Правда, пока эта функция не доступна всем украинским пользователям.

Как пишет украинское издание ain.ua пока что список из предложенных музыкальных композиций для украинцев не слишком большой.

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Как добавить музыку

Чтобы снять Stories с музыкой, нужно выбрать пункт "Аудио" до начала съемки (он должен появиться в меню слева). В окне пользователь может выбрать музыку по жанру или найти конкретную мелодию в поиске.

Далее в Stories появляется специальный стикер с названием песни, именем исполнителя и обложкой альбома.

Но есть одно но

Правда, сильно радоваться пока не стоит. Сегодня такая же функция в Instagram появилась и в России. Однако выяснилось, что такая функция была добавлена в соцсеть по ошибке. Об этом заявил представитель Facebook.

Поэтому есть вероятность, что в Украине эта услуга тоже работает из-за ошибки.