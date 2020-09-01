День знаний, 1 сентября, – это особый праздник. И не только для школьников, но и для учителей и родителей. Помнит об этом и поисковик Google, который по случаю начала нового учебного года поздравил украинцев новым ярким дудлом.

В этот день – 1 сентября – обычно звучат поздравления и теплые слова. Google свои поздравления оформил в картинку с изображением предметов, без которых жизнь школьника трудно и представить.

Напомним, на 24 августа Google поздравил Украину с Днем Независимости цветастым сине-желтым дудлом

Здесь и карандаши и ручки, и книги и тетради, и циркули и линейки, а также глобус. Его, конечно, в рюкзаке носить не придется. А вот что придется – так это не забыть и о том, в каких условиях в этом году стартует учебный год.

Каким же будет образование в новом учебном году и что должны знать учащиеся об обучении во время пандемии?

24 канал собрал для вас все правила, рекомендации и детали, как будет происходить обучение в школе с 1 сентября.



Рекомендации Минздрава по обучению в школах с 1 сентября / Инфографика 24 канала





А что же делать, если у ребенка таки обнаружили симптомы коронавирусной болезни / Инфографика 24 канала



И еще важно: правила пребывания родителей и учащихся в учебных заведениях / Инфографика 24 канала

Как бы там ни было, а 24 канал, как и Google, поздравляет школьников, учителей, родителей и всех причастных с Днем знаний (к слову, приветствия в прозе и стихах к 1 сентября лежат по этой ссылке ).