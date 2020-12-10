Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию в "провоцирующем поведении" в космосе. Россияне запустили спутник, который совершал маневры рядом с американским правительственным спутником.

В США считают, что таким поведением Россия создала потенциальную угрозу в космосе. Об этом Джон Рэтклифф заявил во время заседания Национального космического совета США.

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Что сказал Рэтклифф

Спутник, который запустила Россия в космос, совершал маневры рядом с американским правительственным спутником. По словам главы Нацразведки США, в последнее время Кремль ведет себя очень провокационно.

Мы считаем, что такое поведение является угрожающим. Особенно учитывая то, что ранее Россия запустила похожий спутник, который обладает свойствами космического оружия,

– сказал он.

Рэтклифф добавил, что такое поведение "не демонстрирует ответственность" России.

Что известно об испытании Россией противоспутникового оружия

Космическое командование США 23 июля 2020 года заявило о том, что россияне испытали противоспутниковое оружие на околоземной орбите. Испытания состоялись 15 июля 2020 года.

Деталей этого инцидента американцы не сообщили. Лишь отметили, что от российского спутника "Космос-2543" отделился какой-то объект и с этим объектом что-то сделали. В то же время командование уверяло, что это были именно испытания оружия и они имеют неопровержимые доказательства этого. Такие же обвинения к России высказали и в Великобритании.