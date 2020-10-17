В небе над китайской провинцией Хэйлунцзян появилось сразу три солнца. Уникальное природное явление жители города Мохэ в провинции Хэйлунцзян видели 15 октября с 6:30 до 9:30 утра.

Что стало причиной трех солнц

Три солнца над Китаем – это не мистический знак, а редкое природное явление паргелий. Об этом сообщило Daily Mail.

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Во время паргелия люди могут увидеть два ярких блика справа и слева от солнца. Сверху также бывает небольшой блик, однако он намного слабее, поэтому он не называется "Четвертым солнцем".

Как происходит паргелий

Чтобы жители Земли увидели паргелий, солнечный свет должен пройти через высотные ледяные кристаллы в облаках и преломиться. Чаще всего паргелий образуется вокруг Солнца. Хотя иногда может образоваться также и вокруг Луны.

Паргелий над Китаем / Фото Weibo​