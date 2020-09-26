Компьютер Zuse Z4, созданный в 1945 году и сейчас хранящийся в музее в Мюнхене, наконец получил инструкцию, которая полностью раскрывает его секреты.

Zuse Z4 считается самым старым сохраненным компьютером в мире. Выпущенный в 1945 году, отремонтированный и модернизированный в 1949/1950 годах, релейный аппарат находился в аренде в ETH Zürich с 1950 по 1955 год. Инструкции по эксплуатации Z4 давно потеряны, поэтому у исследователей и активистов были только ограниченные знания о его секретах, сообщает 24 канал.

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Недавно инструкция по эксплуатации была найдена работницей архива Эвелиной Бош в Цюрихе. Сделано это было случайно, когда она копалась в документах своего отца. Рене Бош, отец Эвелин, работал в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH).

История Zuse Z4

В 1950 году ETH Zürich был единственным университетом в континентальной Европе с работающим компьютером на ленточном управлении. Компьютер занимал большую часть комнаты, а его обслуживанием занималось сразу несколько человек. В то время Z4 был мощной машиной. Он мог выполнять сложение и вычитание за полсекунды, умножение за 3 секунды, а деление и извлечение квадратного корня – за шесть секунд. В среднем он выполнял тысячу математических операций в час.



Компьютер Zuse Z4 / Фото Wikipedia

Z4 был последним компьютером, изобретенным нацистами. Незадолго до падения Берлина вермахт эвакуировал машину на запад, в Геттинген. Его изобретатель Конрад Цузе, который создал первый в мире программируемый компьютер Z3, завершил работу над Z4 в Геттингене, но ему пришлось снова перевозить устройство, чтобы оно не попало к советской армии или союзникам. Нацисты хотели, чтобы Цузе и его Z4 перебрались в Дора-Миттельбау, концентрационный лагерь, в котором узники строили ракеты Фау.



Творец Zuse Z4 Конрад Цузе / Фото Deutsches Museum

Цузе отказался и бежал на юг, в небольшой немецкий городок Бад-Хинделанг. Он спрятал компьютер в сарае и переждал войну, продавая гравюры из дерева местным фермерам и американским войскам. После окончания Второй мировой войны Цузе стал считаться отцом современных компьютеров, а Z4 стал его флагманом.

Это был один из немногих компьютеров в континентальной Европе, и все хотели его получить. В конце концов, Z4 попал в Институт прикладной математики Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, где выполнял расчеты для швейцарских авиационных инженеров. Именно там, среди исторических документов, связанных с самолетами 1950-х годов, исследователи обнаружили инструкцию по эксплуатации к Z4.



Страницы из инструкции Zuse Z4

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Среди обнаруженных документов были математические задачи, решенные компьютером Z4 с целью создания реактивного истребителя Р-16. Также были найдены расчеты траектории полета ракет, крыльев самолета, флаттер-вибраций при пикировании.



Швейцарский реактивный самолет P-16, для которого Z4 проводил расчеты с 1953 по 1955 годы

Находка действительно ценна, поскольку с 1940-х годов уцелел лишь один компьютер: компьютер на электронных лампах Csirac (1949). Он расположен в Мельбурнском музее Австралии. Так что у любителей старых компьютеров теперь будет на несколько вопросов меньше.