В Верховную Раду внесли законопроект №4184 – так называемый налог на Facebook. Он предусматривает введение НДС в размере 20% на цифровые услуги зарубежных компаний.

Согласно законопроекту, налогом могут обложить немало иностранных сервисов, в частности Facebook, Netflix, Steam, сервисы Apple, Amazon и др.

Важно Исторический шаг: органы власти не будут иметь права требовать бумажные документы

Подробнее о законопроекте

Этот документ дополняет Налоговый кодекс о налогообложении электронных услуг. Он предполагает:

На электронные услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют физлицам на территории Украины НДС в размере 20%. Речь идет о компаниях, которые не имеют постоянного представительства в Украине.

Для того, чтобы предоставлять услуги украинцам, эти компании должны зарегистрироваться в украинской налоговой как плательщик НДС. Это условие работает, если за предыдущий год компания поставила физлицам в Украине услуг на миллион гривен. Если сумма меньше, то можно зарегистрироваться плательщиком НДС добровольно. Это все происходит через электронный сервис "НДС для лиц-нерезидентов".

Если компании предоставляют услуги в Украине через посредника, то для этого проекта он и является поставщиком. Если посредник – тоже нерезидент, он попадает под действие этой статьи.

Интересно Открыть банковский счет можно будет онлайн: как это сделать

Что касается "налога на иностранную рекламу", то эту норму исключают из кодекса.

Цели

В качестве примера, авторы проекта приводят опыт стран ЕС и России. В частности, в РФ с 2017 года работает НДС для таких услуг. С тех пор плательщиками НДС в России зарегистрировались Apple, Google, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Alibaba, Booking и др.