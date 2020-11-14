Наночастицы могут быть использованы для доставки лекарств в мозг и тем самым помочь пациентам с нейродегенеративными заболеваниями.

Лечению нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также деменция, сильно мешает наличие барьера между кровеносной системой и центральной нервной системой, что препятствует доставке лекарств в мозг, говорится в материалах исследования.

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Что известно

Разработка наноносителей, которые бы эффективно доставляли лекарства, направлена на повышение так называемого терапевтического индекса мозга – это соотношение между токсичной и эффективной дозами лекарств. В лабораториях тестируют наночастицы пегилированного полиэфира для улучшения доставки препаратов.

Рабочая гипотеза ученых заключается в предположении, что размер некоторых наночастиц позволит преодолевать барьер между кровеносной и центральной нервной системами.

Гематоэнцефалический барьер отфильтровывает вредные вещества, чтобы предотвратить их попадание в мозг. Но этот же барьер блокирует прохождение лекарств,

— рассказал фармаколог Чарльз Рамассами.

Обычно для доставки небольшого количества препарата в мозг требуются высокие дозы, ведь барьер отфильтрует основное количество вещества. То, что остается в кровотоке, провоцирует серьезные побочные эффекты. Чаще всего это заставляет пациента прекращать лечение. Использование наночастиц уменьшит количество побочных эффектов.



Результаты исследования дают надежду на прорыв в лечении нейродегенеративных заболеваний / Фото sciencedirect

Чтобы подтвердить эффективность этого метода, ученые сначала испытали его на культивируемых клетках, а затем на рыбках Данио.

Данио имеют несколько преимуществ. Их гематоэнцефалический барьер аналогичен таковому у человека, а прозрачная кожа этих рыб позволяет видеть распределение наночастиц почти в реальном времени,

– отметил Рамассами.

Таким образом, in vivo – внутри клетки – ученым удалось наблюдать преодоление гематоэнцефалического барьера. Это произошло всего через четыре-пять часов после того, как наночастицы попадали в кровоток рыбок. Кроме этого, опыты на человеческих культивируемых клетках подтвердили отсутствие токсичности выбранных наночастиц. В планах продолжить лабораторные испытания на других животных и в будущем лечить таким образом пациентов с нейродегенеративными заболеваниями.