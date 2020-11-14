Хотя SpaceX усердно работает над тем, чтобы сделать многоразовые ракеты новым стандартом, космические запуски до сих пор оставляют на орбите огромное количество ракетного мусора. Компания Nanoracks собирается преодолеть проблему засорения околоземного пространства, предложив новый подход. В частности предлагают из отработанных частей ракет строить новые космические станции и жилые модули.

Все строительные работы будут проводиться на орбите, пишет wired.

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Что известно

Особую ставку инженеры делают на сброшенные верхние ступени ракет. Они подходят для преобразования в безопасные и практичные космические убежища. Поскольку подобные работы еще ни разу не проводились на орбите, компания запустит в космос собственного робота, который будет практиковаться в резке металла в условиях микрогравитации. Сделать это планируют в мае. На первом этапе этот процесс будет происходить в закрытой камере.

NASA несколько раз рассматривало идею переработки или переоборудования использованных баков из-под ракетного топлива, но каждый раз отказывалось от замысла, поскольку подходящей для этого технологии просто не существовало,

– рассказывает СЕО Nanoracks Джеффри Манбер.

Манбер надеется, что инициатива Nanoracks позволит изменить взгляд на космический мусор – вместо постоянной нависшей угрозы его начнут воспринимать как потенциально полезный ресурс.