По мнению ученых, в будущем умные нанороботы будут доставлять в организм лекарства, выводить токсины и спасать человека от болезней. Важный шаг к приближению этого дня сделали американские исследователи. Созданные ими микроскопические устройства способны быстро передвигаться, получая питание от лазерных импульсов.

Созданные командой инженеров Корнеллского университета микророботы имеют простую конструкцию, а по размеру они приравниваются к одноклеточным организмам: 5 микрон в толщину и 40 микрон в ширину при длине от 40 до 70 микрон, сообщает New Atlas.

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Особенности конструкции наноботов

Нанороботы построены на базе простой Кремниевой фотоэлектрической цепи из электрохимических приводов и получают питание от лазерных импульсов.

Ножки роботов сделаны из полосок платины толщиной в несколько десятков атомов, со слоем инертного титана с одной стороны и полимерными панелями с другой. Когда лазер посылает положительный заряд на фотоэлектрические элементы, отрицательные ионы прилипают к платине между полимерными панелями. Это заставляет конечности сгибаться – так, как это происходит с обычными организмами. Чередование лазеров между передними и задними ногами приводит роботов в движение.

Наши роботы пока примитивны: они не очень быстры и у них не так много вычислительных возможностей. Важным является то, что они совместимы со стандартным производством микрочипов, что открывает двери для их улучшения, а также позволит наладить массовое производство,

– делятся результатами эксперимента исследователи.

Отмечается, что нанороботы достаточно энергоэффективны, поскольку работают при напряжении всего 200 милливольт и мощности 10 нановатт. При этом на одну пластину в 100 мм2 помещается до миллиона спамерских поисковых ботов. Прямо сейчас ученые занимаются обучением механизмов дополнительным функциям. Они уверены, что однажды это позволит им доставлять лекарства в определенные ткани, выводить холестерин или залечивать раны.

Видео демонстрирует работу наноботов: