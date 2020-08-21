Около года назад NASA начало работу по созданию нового ракетного топлива Advanced Spacecraft Energetic Non-Toxic (ASCENT), которое должно стать "зеленой" альтернативой гидразина, который широко используется и обладает большой токсичностью. Наконец, аэрокосмическое агентство объявило о завершении исследований и анонсировало миссию по запуску "экологически чистого" космического корабля.

Ракетное топливо нового типа, ранее известное как AF-M315E, представляет собой монотопливный состав, разработанный Отделением ракетных двигателей исследовательской лаборатории ВВС США, сообщили в NASA.

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Преимущества нового топлива

По заявлению его создателей, оно обеспечивает увеличение удельной плотности импульса на 50% по сравнению с монотопливом на основе гидразина, при этом обладает намного меньшей токсичностью, стоит дешевле и не требует использования костюмов полной химзащиты при работе с ним.

Разработка проводилась в рамках миссии NASA по внедрению нового топлива, которая была запущена около года назад. Полученный пропеллент, по словам представителей агентства, станет "зеленой" альтернативой существующим токсическим вариантам, но связанные с ним двигатели еще никогда не использовалась в реальных миссиях. Однако разработчики уверяют, что провели все необходимые испытания на пригодность топлива в эксплуатации.

Сейчас NASA решило почти все технические вопросы, связанные с доказательством того, что новое топливо можно использовать для собственных космических программ, а также для запусков ракет коммерческих компаний. Агентство уже планирует миссию Lunar Flashlight, в которой будет задействован небольшой космический корабль на "зеленом" топливе.