Планы в NASA стали известны в 2017 году. Исследовательский зонд запустят в 2022 году. Он достигнет цели в 2026 году и проведет на его орбите 21 месяц. Совокупная потенциальная стоимость астероида составляет астрономические 10 квинтиллионов долларов.

Космический телескоп "Хаббл" закончил наблюдения за астероидом, собрав данные, необходимые для организации полета к этому объекту, пишет IOP.

Интересно Ученые обнаружили, что космическое пространство не абсолютно черный, он может излучать легкое свечение

Что известно

Психею открыл итальянский астроном Аннибале де Гаспарис в 1852 году. Объект стал 16-ым открытым астероидом в истории, и это отражено в его названии. Психея огромная, ее размеры превосходят мегаполис. В основном она состоит из никеля и железа, из-за чего имеет большую плотность и массу, и занимает значительные 1% от всей массы Пояса астероидов.

Из-за своего веса Психея оказывает гравитационное воздействие на мелкие астероиды. Ученые предполагают, что это ядро ​​древней протопланеты, которая либо не успела сформироваться, или же была разрушена каким-то катаклизмом. Исследовательский аппарат должен собрать данные, которые прольют свет на эту загадку. А заодно будут сделаны выводы о перспективах добычи металла на астероиде, запасы которого оцениваются по текущему курсу даже не в триллионы, а квинтиллионы долларов.