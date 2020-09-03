В рамках программы Artemis по возобновлению полетов на Луну аэрокосмическое агентство NASA провело полномасштабное испытание Flight Support Booster-1 – ускорителя для пятисегментной твердотопливной ракеты-носителя. По заявлению разработчиков, ракетный двигатель стал самым мощным в истории космической отрасли.

Ускорители испытывали совместно с военно-промышленной компанией Northrop Grumman Corporation. NASA отмечает, что 54-метровые двигатели станут частью системы космического запуска (SLS) агентства, которую оно намерено использовать для доставки космонавтов на Луну.

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Этот тест, который получил название Flight Support Booster-1, или FSB-1, позволит оценить новые материалы для ракетного топлива и убедиться, что все баллистические требования двигателя выполнены,

– отметил инженер по баллистике Northrop Grumman Николас.

Реализация проекта SLS будет осуществляться с помощью небольшой ракеты-носителя, массивной основной ступени и двух двигателей поддержки. Проведенное испытание проходило в течение 126 секунд – этого времени будет достаточно для реального полета.

Видео испытаний двигателя:

NASA намерено отправить экспедицию на Луну в 2024 году. В конечном итоге агентство планирует построить космическую станцию Gateway на орбите спутника Земли, а также постоянную базу на его поверхности для регулярных полетов и проведения научных исследований.