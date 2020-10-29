Первая эксплуатационная миссия космического корабля Crew Dragon на МКС запланирована на 14 ноября. Аппарат, который должен был стартовать еще в конце октября, доставит на станцию четырех членов экипажа.

Американское космическое ведомство сообщило, что следующий полет Crew Dragon должен состояться 14 ноября, в 19:49 по времени Восточного побережья США (в 2:49 15 ноября по киевскому времени). Полет станет первой эксплуатационной миссией аппарата на МКС.

К теме Запуск SpaceX: NASA назвало астронавтов для второй миссии на МКС

Первый полет Crew Dragon

Предыдущий запуск, который совершили 30 мая, носил испытательный характер. Тогда аппарат успешно пристыковался к МКС, доставив на борт двух членов экипажа. 2 августа корабль приводнился в Мексиканском заливе.

Коротко об очередном полете Crew Dragon

В рамках предстоящей миссии корабль доставит на борт станции четырех членов экипажа: американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннон Уокер, а также японца Соити Ногути.



Экипаж первой эксплуатационной миссии Crew Dragon на МКС