NASA назвало дату первого эксплуатационного полета Crew Dragon на МКС
Первая эксплуатационная миссия космического корабля Crew Dragon на МКС запланирована на 14 ноября. Аппарат, который должен был стартовать еще в конце октября, доставит на станцию четырех членов экипажа.
Американское космическое ведомство сообщило, что следующий полет Crew Dragon должен состояться 14 ноября, в 19:49 по времени Восточного побережья США (в 2:49 15 ноября по киевскому времени). Полет станет первой эксплуатационной миссией аппарата на МКС.
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Первый полет Crew Dragon
Предыдущий запуск, который совершили 30 мая, носил испытательный характер. Тогда аппарат успешно пристыковался к МКС, доставив на борт двух членов экипажа. 2 августа корабль приводнился в Мексиканском заливе.
Коротко об очередном полете Crew Dragon
- В рамках предстоящей миссии корабль доставит на борт станции четырех членов экипажа: американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннон Уокер, а также японца Соити Ногути.
Экипаж первой эксплуатационной миссии Crew Dragon на МКС
- Всего на счету Crew Dragon – три запуска, все успешные. Самый первый беспилотный старт корабль выполнил 2 марта 2019 года. Четвертая миссия аппарата должна будет состояться в 2021 году.
- Crew Dragon создали на базе хорошо зарекомендовавшего себя беспилотного корабля Dragon. Новая версия аппарата изменит своего прародителя. При этом грузовой и пилотируемый варианты Crew Dragon будут практически идентичны.
- Начальная дата запуска была запланирована на 31 октября. Во время очередных тестов инженеры обнаружили избыточное давление в одном из двигателей. Чтобы избежать непредвиденных проблем при старте миссии, ее решили перенести.