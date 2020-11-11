Согласно новому отчету управления генерального инспектора NASA, маловероятно, что лунная станция Lunar Gateway будет готова к 2024 году. Именно на это время запланирована первая миссия в рамках программы "Артемида" во время которой планируется высадка астронавтов на Луну.

Lunar Gateway, или небольшая космическая станция вокруг Луны, является ключевой частью программы NASA. Шлюз состоит из двух основных частей: основного модуля питания и движения (производства компании Maxar), а также жилого и логистического модулей и мест стыковки с космическим кораблем. Аудит показал, что на проектирование обеих частей негативно повлияло внедрение новых требований к шлюзу от NASA.

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Почему программа "Артемида" не укладывается в сроки

Дата запуска шлюза отстает на 17 месяцев от запланированной (декабрь 2022 года). Изначально предполагалось, что обе части Lunar Gateway запустят на двух разных ракетах, но затем NASA изменило план и решило запустить их вместе. В итоге подрядчик был вынужден расторгнуть контракт со SpaceX, которой уже заплатили 27,5 миллиона долларов за услуги по запуску.



Конфигурация станции Lunar Gateway

Стоимость жилого модуля изначально оценивалась разработчиком – Northrop Gruman – в 200 миллионов долларов, но теперь она может вырасти, так как требования к конструкции до сих пор не конкретизировали.

Кроме того, сам запуск двух элементов станции одновременно увеличивает риски. Проблему представляет собой вес обеих частей, который может быть слишком тяжелым для сегодняшних коммерческих ракет.

Таким образом, делают вывод аудиторы, станцию, вероятно, не успеют подготовить для первой посадки астронавта на Луну в 2024 году.

Организация OIG, проводившая аудит, является независимой. Она намерена посвятить программе "Артемида" целую серию отчетов.

Дорожная карта программы "Артемида"

Первая миссия в рамках программы запланирована на ноябрь 2021 года. Она станет беспилотной.

в рамках программы запланирована на ноябрь 2021 года. Она станет беспилотной. Вторая миссия (пилотируемая) "Артемида II" отправится на Луну в 2023 году, однако в рамках этой миссии не планируется высадки на поверхность Луны.

(пилотируемая) "Артемида II" отправится на Луну в 2023 году, однако в рамках этой миссии не планируется высадки на поверхность Луны. Третья миссия – "Артемида III" – запланирована на 2024 год и уже предусматривает высадку астронавтов на Луну.

Все полеты будут осуществляться с помощью космического корабля "Орион" и ракеты-носителя Space Launch System от Boeing. В конкурсе на разработку посадочного лунного модуля отобрали трех кандидатов – Blue Origin, Dynetics и SpaceX. Кроме того, NASA объявило конкурс на создание системы разгрузки доставленного на Месяц полезной нагрузки на лендерах.