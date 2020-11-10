В США объявили открытый всемирный конкурс идей систем разгрузки полезной нагрузки лунного лендера с призовым фондом в 25 тысяч долларов. Конкурс открыт, в том числе, и для участников из Украины.

Недавно NASA выбрало трех поставщиков пилотируемых лендеров, а также поставщиков коммерческих услуг доставки месячной полезной нагрузки (ПН). Для разгрузки доставленной на Луну ПН потребуются автономные или полуавтономные масштабируемые системы, которые можно доставить с Земли и развернуть без наличия экипажа. Такие системы должны уметь разгрузить различную ПН из лендера разных фирм. Официальные требования NASA по системам разгрузки ПН читайте здесь.

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В идеале решение должно быть полностью автономным, чтобы оно могло работать без вмешательства человека в течение нескольких лет; однако идеи, которые не являются полностью автономными, также приемлемы, если у них есть потенциал стать автономными. Желательно, но не обязательно, сохранить возможность использования оборудования экипажем,

– так в NASA корото описывают требования к системам разгрузки ПН.

Дедлайны

Прием заявок на участие открыт с 29 октября 2020 года, крайний срок подачи заявок – 19 января 2021 года. Заявки будут рассматриваться с 19 января по 9 марта 2021 года, а победителей объявят 16 марта 2021 года.