Высадка американских астронавтов на Луну в рамках миссии "Артемида" запланирована на 2024 год. Полет окажется не только сложным с технической точки зрения, но и крайне дорогим. Кроме того, уже появилась информация о переносе первых этапов этого исторического события.

Представители NASA оценили миссию по доставке человека на Луну и обратно в 28 миллиардов долларов. С ноября этого года конгресс США должен согласовывать выделение этой суммы из бюджета. Если все пойдет по плану, то шанс полета в 2024 году сохраняется, а вот в другом случае миссия "Артемида" может оказаться под вопросом. Опасения связаны с предстоящими президентскими выборами: может повториться ситуация, когда Барак Обама свернул марсианскую программу своего предшественника.

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На что потратят деньги

Если все пройдет нормально, то из указанной суммы 16 миллиардов потратят на лунный модуль. Первый испытательный полет "Артемида 1" состоится в ноябре 2021 года на огромной ракете Space Launch System (SLS) с капсулой Orion, которая проведет три недели в космосе и вернется на Землю. До пандемии коронавируса этот этап был запланирован на 2020 год.

По аналогичной причине полет астронавтов мимо Луны в рамках миссии "Артемида 2" перенесли с 2022 на 2023 год. И только "Артемида 3" доставит на спутник первую женщину. Ожидается, что пилоты пробудут на Луне на неделю дольше, чем астронавты "Аполлона-11" в 1969 году, и смогут выйти в космос до пяти раз. Посадка произойдет на Южном полюсе, где, где по прогнозам, есть залежи льда.

Астронавты проведут на Луне на неделю дольше, чем члены экипажа Apollo 11 / Фото NASA

Сейчас три компании соревнуются за право создать лунный модуль для высадки на спутник. Это SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Amazon, и Dynetics. Полностью готовые космические корабли должны быть представлены инженерам NASA не позднее февраля 2021 года, после чего космическое агентство выберет один из вариантов.

Подробно обо всех этапах программы Artemis, высадке первой женщины на Луну и других планах NASA, связанных с этой миссией, читайте в нашем материале.