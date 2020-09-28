NASA объявило стоимость отправки астронавтов на Луну
Высадка американских астронавтов на Луну в рамках миссии "Артемида" запланирована на 2024 год. Полет окажется не только сложным с технической точки зрения, но и крайне дорогим. Кроме того, уже появилась информация о переносе первых этапов этого исторического события.
Представители NASA оценили миссию по доставке человека на Луну и обратно в 28 миллиардов долларов. С ноября этого года конгресс США должен согласовывать выделение этой суммы из бюджета. Если все пойдет по плану, то шанс полета в 2024 году сохраняется, а вот в другом случае миссия "Артемида" может оказаться под вопросом. Опасения связаны с предстоящими президентскими выборами: может повториться ситуация, когда Барак Обама свернул марсианскую программу своего предшественника.
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На что потратят деньги
Если все пройдет нормально, то из указанной суммы 16 миллиардов потратят на лунный модуль. Первый испытательный полет "Артемида 1" состоится в ноябре 2021 года на огромной ракете Space Launch System (SLS) с капсулой Orion, которая проведет три недели в космосе и вернется на Землю. До пандемии коронавируса этот этап был запланирован на 2020 год.
По аналогичной причине полет астронавтов мимо Луны в рамках миссии "Артемида 2" перенесли с 2022 на 2023 год. И только "Артемида 3" доставит на спутник первую женщину. Ожидается, что пилоты пробудут на Луне на неделю дольше, чем астронавты "Аполлона-11" в 1969 году, и смогут выйти в космос до пяти раз. Посадка произойдет на Южном полюсе, где, где по прогнозам, есть залежи льда.
Астронавты проведут на Луне на неделю дольше, чем члены экипажа Apollo 11 / Фото NASA
Сейчас три компании соревнуются за право создать лунный модуль для высадки на спутник. Это SpaceX Илона Маска, Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Amazon, и Dynetics. Полностью готовые космические корабли должны быть представлены инженерам NASA не позднее февраля 2021 года, после чего космическое агентство выберет один из вариантов.