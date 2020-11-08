В догонку Хэллоуину, американское космическое агентство обнаружило две галактики, очень похожие на большую тыкву. Они находятся именно в процессе слияния. NASA подготовило специальное видео с фотографиями галактик.

На картинке можно рассмотреть две галактики NGC 2292 и NGC 2293, которые находятся рядом, сообщает 24 канал.

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Большие круги, отдаленно напоминающие глаза, наполнены звездами (ядра галактик), а своеобразная улыбка – это горящие красные карлики. Кроме того, в каждой галактике есть сверхмассивная черная дыра. По данным NASA, все крупные объекты находятся вокруг этих черных дыр, а оранжевый оттенок образован сжатым газом в результате столкновения галактик.

Галактики похожих на тыкву от NASA, видео:

Изображение было получено с помощью космического телескопа Хаббл, а сами галактики находятся на расстоянии 120 миллионов световых лет от Земли. Астрономы уверяют, что однажды NGC 2292 и NGC 2293 сольются, образовав огромную, яркую спиральную галактику с диаметром гораздо большим, чем у Млечного Пути.