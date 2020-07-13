Агентство NASA решило внести изменения в свою политику, чтобы уберечь исследуемые внеземные объекты и планеты от загрязнения. Такое обязательство уже принято в отношении будущей миссии Artemis.

Администратор NASA Джим Брайндестайн заявил в твиттере, что администрация будет защищать научные открытия и окружающую среду Земли, одновременно обеспечивая динамическое исследование человека и коммерческие инновации на Луне и Марсе.

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Для чего NASA обновила свою политику

Космическое агентство обеспокоено тем, что новые исследуемые территории могут подвергнуться биологическому загрязнению, связанному с присутствием человека, а это может поставить под угрозу сам поиск внеземной жизни. В то же время в NASA хотят обеспечить безопасность миссий для окружающей среды Земли и ограничить загрязнение из космоса.

NASA обновило политику двумя временными директивами. Первая посвящена миссии Artemis. Программа предусматривает высадку двух астронавтов на Луну в 2024 году и установление устойчивого человеческого присутствия до 2028 года. Представитель дирекции научной миссии NASA Томас Зурбухен пояснил: "Мы преследуем важную цель устойчивого исследования Луны, одновременно обеспечивая защиту будущей науки. Эти объекты имеют огромную научную ценность для формирования нашего понимания истории нашей планеты, Луны и Солнечной системы".

Вторая директива посвящена проблеме биологического загрязнения для лунных миссий и полетов на Марс. Агентство заявляет, что будет использовать данные и опыт, полученные в ходе наземных испытаний, для создания принципов и развития возможностей мониторинга биологических процессов, связанных с присутствием человека в космических исследованиях.

В директивах также предусматривается разработка технологий для уменьшения загрязнения, таких как инструменты и методы удаления отходов. Кроме того, агентство хочет лучше исследовать процессы в окружающей среде Марса, чтобы понять, как правильно утилизировать результаты деятельности человека.