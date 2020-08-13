NASA исследует Красную планету уже много лет, используя различную технику. В ходе изучения ее поверхности бортовые камеры орбитальных зондов получают тысячи снимков с разных ракурсов. Исследователи отобрали самые яркие фотографии марсианских пейзажей и опубликовали своеобразную "галерею космического искусства".

Как получили фото

Снимки которые появились на сайте NASA были получены с помощью нескольких специальных камер: Mars Color Imager с объективом формата "рыбий глаз", ландшафтной Context Camera, а также высокотехнологичной HiRISE, способной снимать цветные фотографии с высоким разрешением и оснащенной функцией масштабирования, которая позволяет ей сосредоточиться на интересных явлениях и местности.

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Новая коллекция снимков была размещена на сайте агентства в рамках празднования 15-летия орбитального аппарата Mars Reconnaise Orbiter.

Фото поверхности Марса

Качественные фотографии, загрузить которые в максимальном разрешении можно по этой ссылке, дают возможность взглянуть на марсианские пейзажи и оценить окружающую среду планеты. Для повышения интереса пользователей интернета к космосу специалисты NASA регулярно публикуют самые яркие снимки в виде тематических подборок.