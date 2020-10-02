Запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman, был отменен за несколько минут перед запуском в связи с техническими неисправностями. На Международную космическую станцию корабль должен доставить почти четыре тонны груза. Запуск отложили на сутки.

О переносе старта NASA сообщило в своем твиттере. Полет должен стать третьим в рамках нового контракта NASA с производителем Cygnus – компанией Northrop Grumman. Всего к 2024 году в США должно состояться по меньшей мере шесть аналогичных запусков.

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В чем проблема?

Во время процедуры подготовки к старту обнаружили проблемы в наземной системе обеспечения – перед запуском наземное оборудование показывало ложные показания. В NASA сообщили, что с ракетой и кораблем все в норме.

Сейчас специалисты занимаются проверкой наземных систем обеспечения и устранением неполадок. Если проблема окажется незначительной, следующий запуск будет проведен уже через сутки – в 20:45 по времени Восточного побережья США (03:45 по Киеву).

To recap: tonight's launch attempt for @NorthropGrumman's Antares rocket to send the #Cygnus resupply craft to the @Space_Station was scrubbed about 2 minutes and 40 seconds before liftoff due to an unknown problem with a component of ground support equipment. pic.twitter.com/9qe3mTtBpu — NASA (@NASA) October 2, 2020