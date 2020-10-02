NASA отменило запуск украинско-американской ракеты Antares к МКС
Запуск грузового космического корабля Cygnus американской компании Northrop Grumman, был отменен за несколько минут перед запуском в связи с техническими неисправностями. На Международную космическую станцию корабль должен доставить почти четыре тонны груза. Запуск отложили на сутки.
О переносе старта NASA сообщило в своем твиттере. Полет должен стать третьим в рамках нового контракта NASA с производителем Cygnus – компанией Northrop Grumman. Всего к 2024 году в США должно состояться по меньшей мере шесть аналогичных запусков.
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В чем проблема?
Во время процедуры подготовки к старту обнаружили проблемы в наземной системе обеспечения – перед запуском наземное оборудование показывало ложные показания. В NASA сообщили, что с ракетой и кораблем все в норме.
Сейчас специалисты занимаются проверкой наземных систем обеспечения и устранением неполадок. Если проблема окажется незначительной, следующий запуск будет проведен уже через сутки – в 20:45 по времени Восточного побережья США (03:45 по Киеву).
Что известно о ракете-носителе Antares?
Ракета сконструирована совместными силами США и Украины. К созданию Antares привлечены следующие компании: конструкторское бюро "Южное", "Южный машиностроительный завод им. Макарова", американская Orbital ATK.
Antares создавали специально для транспортировки грузового модуля Cygnus к МКС. Первый успешный запуск ракеты на орбиту состоялся 21 апреля 2013 года.