Американский космический аппарат Osiris-REx 20 октября отобрал образцы грунта с астероида Бенну. Сам аппарат уже два года находится на орбите астероида, расположенного в около 33 миллионах километров от Земли.

Зонд сблизился с Бенну, но не совершал высадки на поверхность астероида, сообщает американское космическое агентство NASA.

Интересно Что такое астероид Бенну и почему он опасен?

Osiris-REx приблизился к астероиду на расстояние около 750 метров. Тогда из аппарата выпустили руку манипулятор, которая и осуществляла забор грунта.

Сам Osiris-REx должен был выпустить струю газообразного азота под давлением и специальным насосом собрать пыль, что поднялся с поверхности.

Вся операция длилась не более 10 секунд. Интересно, что всю операцию проводили в автономном режиме. Через огромное расстояние задержка со связью сигнала достигала 18 минут, что не позволяло вести операцию из центра управления полетами.

В NASA считают, что смогли отобрать около 60 граммов грунта с астероида. По мнению ученых, их исследование позволит узнать раннюю историю формирования Солнечной системы. Это первая американская миссия по возвращению на землю образцов грунта с астероида.

Коротко об астероиде Бенну: