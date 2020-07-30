Марсоход Perseverance, который NASA запустило 30 июля в 14:50 по киевскому времени, доставит на поверхность планеты памятную табличку в знак уважения медикам, которые борются с пандемией Covid-19.

Как сообщили в NASA, на этот раз во время запуска на Марс полетят не только имена почти 11 миллионов жителей планеты, но и специальная табличка, которой в NASA решили почтить всех медиков, которые борются с пандемией коронавируса.

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Команда миссии Mars 2020 подчеркнула, что каждый представитель "остро осознает самоотверженность и напряженную работу людей в медицинском сообществе по всему миру во время пандемии".

В знак уважения к работникам медицины на марсоход Perseverance, который отправился на Марс с целью исследовать геологию места посадки – кратера Джезеро, прикрепили алюминиевую табличку. На ней изображены Земля и посох Асклепия – символ медицины. Ее размеры – 8 на 13 см.

Алюминиевая табличка закреплена на марсоходе Perseverance

Мы хотели продемонстрировать нашу признательность тем, кто поставил под угрозу свое личное благополучие на благо других. Мы надеемся, что когда будущие поколения отправятся на Марс, встретятся с нашим марсоходом, они вспомнят, что на Земле в 2020 году были такие люди,

– отметил заместитель руководителя проекта Perseverance Мэт Уоллес.

Путешествие марсохода продлится семь месяцев. Perseverance ("Настойчивость") совершит посадку предположительно 18 февраля 2021 года в кратере Джезеро. Как только аппарат высадится, ступень спуска немного наберет высоту и упадет в нескольких сотнях метров от марсохода, а тот начнет свою работу рассчитанную на 1 марсианский год (686 земных дней).